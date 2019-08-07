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CМИ: Дибала станет игроком Тоттенхэма

CМИ: Дибала станет игроком Тоттенхэма
11:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аргентинский нападающий Ювентуса близок к переезду в Англию.

Тоттенхэм договорился с Ювентусом о трансфере Пауло Дибалы за 64,4 миллиона фунтов (около 70 миллионов евро), сообщает Sky Sport Italia.

Единственной преградой, которая может стать на пути к осуществлению этого трансфера, это согласование условий личного контракта игрока в лондонском клубе.

Однако стороны заинтересованы в скорейшем оформлении сделки, ведь трансферное окно в Англии закрывается уже завтра, 8 августа.

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Дибала на днях вернулся в расположение туринцев и прошел медобследование. Ранее Манчестер Юнайтед и Ювентус хотели совершить обмен Дибалы на Ромелу Лукаку, но Красные дьяволы отказались от варианта с приглашением аргентинца.

Кроме Тоттенхэма, на Дибалу претендует и ПСЖ. Парижский гранд предлагает за аргентинца 60 миллионов евро.

Дибала с приходом Криштиану Роналду потерял статус стабильного игрока основы и забил только 10 голов в 45 матчах минувшей кампании во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм близок к подписанию полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо и хавбека Спортинга Бруну Фернандеша.

Кроме того, сообщается, что хавбек лондонцев Эриксен готов начать переговоры о трансфере в Манчестер Юнайтед

Новый сезон Ювентус откроет 24 августа, когда в стартовом туре Серии А на выезде сыграет против Пармы. В 1-м туре АПЛ Тоттенхэм 10 августа сыграет дома с Астон Виллой.

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ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол, АПЛ, Пауло Дибала.
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