CМИ: Дибала станет игроком Тоттенхэма

Новости спорта: Аргентинский нападающий Ювентуса близок к переезду в Англию.

Тоттенхэм договорился с Ювентусом о трансфере Пауло Дибалы за 64,4 миллиона фунтов (около 70 миллионов евро), сообщает Sky Sport Italia.

Единственной преградой, которая может стать на пути к осуществлению этого трансфера, это согласование условий личного контракта игрока в лондонском клубе.

Однако стороны заинтересованы в скорейшем оформлении сделки, ведь трансферное окно в Англии закрывается уже завтра, 8 августа.

Дибала на днях вернулся в расположение туринцев и прошел медобследование. Ранее Манчестер Юнайтед и Ювентус хотели совершить обмен Дибалы на Ромелу Лукаку, но Красные дьяволы отказались от варианта с приглашением аргентинца.

Кроме Тоттенхэма, на Дибалу претендует и ПСЖ. Парижский гранд предлагает за аргентинца 60 миллионов евро.

Дибала с приходом Криштиану Роналду потерял статус стабильного игрока основы и забил только 10 голов в 45 матчах минувшей кампании во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм близок к подписанию полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо и хавбека Спортинга Бруну Фернандеша.

Кроме того, сообщается, что хавбек лондонцев Эриксен готов начать переговоры о трансфере в Манчестер Юнайтед

Новый сезон Ювентус откроет 24 августа, когда в стартовом туре Серии А на выезде сыграет против Пармы. В 1-м туре АПЛ Тоттенхэм 10 августа сыграет дома с Астон Виллой.