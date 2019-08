Ноттингем Форест объявил о подписании защитника Арсенала

Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон перешёл в «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте «лесников».

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Jenkinson joins!#NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract. pic.twitter.com/JbeH0aERUv

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 7, 2019