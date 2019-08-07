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Пике высказал свое мнением о возвращении Неймара в Барселону

Пике высказал свое мнением о возвращении Неймара в Барселону
17:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник каталонский Барселоны Жерар Пике прокомментировал вероятное возвращение Неймара в Испанию.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации с бывшим одноклубником Неймаром.

«Считаю, что Неймар – отличный футболист, который знает игроков в раздевалке, город и клуб. Не все были довольны тем, как он ушел из «Барселоны», но многим нравилась его игра. Ситуация сложная. Он игрок «ПСЖ», а наш состав хорош настолько, что мы можем выиграть любой трофей.

Вы знаете, какие у нас с Неймаром отношения. Если появится возможность, я буду очень рад его возвращению, но он игрок «ПСЖ». Личное мнение ничего не меняет.

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Высказаться должен сам Неймар. Конечно, мы с ним общаемся, но рассказывать о личных беседах неправильно. Если он хочет высказаться, выразить свое мнение, он должен выступить сам. Он отличный парень на поле и за его пределами, ждем, что будет дальше. Больше ничего сказать не могу», – приводит слова Жерара Пике ESPN.

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ФК Барселона, Неймар, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола.
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