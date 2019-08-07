Лунин попал в заявку Реала на матч против Зальцбурга

Новости спорта: Украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть за Сливочных.

Андрей Лунин попал в заявку мадридского Реала на товарищеский матч с австрийским Зальбургом. Игра состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Отметим также, что в заявку вошли три вратаря Реала: помимо Лунина, это Кейлор Навас и Тибо Куртуа.

Заявка Реала на предстоящий матч:

Напомним, что несколько дней назад Андрей Лунин отыграл за Реал один тайм в матче с Фенербахче (5:3) за третье место на выставочном турнире Audi Cup.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Ранее сообщалось, что из-за решения Кейлора Наваса остаться в Реале Лунин может провести второй сезон подряд в аренде. Готовность взять украинца в аренду проявляет Вальядолид.

Официально новый сезон Реал откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Сельте.