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Лунин попал в заявку Реала на матч против Зальцбурга

Лунин попал в заявку Реала на матч против Зальцбурга
12:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть за Сливочных.

Андрей Лунин попал в заявку мадридского Реала на товарищеский матч с австрийским Зальбургом. Игра состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Отметим также, что в заявку вошли три вратаря Реала: помимо Лунина, это Кейлор Навас и Тибо Куртуа.

Заявка Реала на предстоящий матч:

Напомним, что несколько дней назад Андрей Лунин отыграл за Реал один тайм в матче с Фенербахче (5:3) за третье место на выставочном турнире Audi Cup.

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Лунин перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Ранее сообщалось, что из-за решения Кейлора Наваса остаться в Реале Лунин может провести второй сезон подряд в аренде. Готовность взять украинца в аренду проявляет Вальядолид.

Официально новый сезон Реал откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Сельте.

 

 

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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