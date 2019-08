Лунин попал в заявку Реала на матч против Зальцбурга

Андрей Лунин попал в заявку мадридского Реала на товарищеский матч с австрийским Зальбургом. Игра состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Отметим также, что в заявку вошли три вратаря Реала: помимо Лунина, это Кейлор Навас и Тибо Куртуа.

Заявка Реала на предстоящий матч:

Our 20-man squad for tonight's friendly match against @FCRBS_en! #HalaMadrid pic.twitter.com/IkEWR1OSJb