Мойзе Кин назвал свою главную цель в Эвертоне

Новости спорта:Новичок Эвертона Мойзе Кин рассказал о переходе в ливерпульский клуб.

Новичок «Эвертона» итальянский нападающий Мойзе Кин рассказал о своем переходе клуб АПЛ.

«Эвертон» – это семья, и мне это очень нравится. Когда я был игроком «Ювентуса», то следил за английской Премьер-лигой, поэтому я многое знаю о команде.

Я – очень гибкий человек и могу адаптироваться к разным ситуациям. Очевидно, что сейчас начался новый этап моей жизни, поэтому адаптация идет довольно медленно. Однако думаю, что неплохо справляюсь с этим. Я остался прежним. Я – тот, кто я есть.

Болельщики? Я уже полюбил фанатов «Эвертона», я знаю о том, как они поддерживают команду своим пением каждый раз. Я собираюсь отплатить им за поддержку.

Цели на сезон? Я бы сказал, что забью минимум семь голов. Но я способен забивать больше. Каждый игрок мечтает помочь своему клубу выйти в Лигу Чемпионов. Эти амбиции есть и у меня, и я хочу, чтобы «Эвертон» выступал в Лиге Чемпионов», — цитирует Кина Liverpool Echo.

Добавим, что за переход Кина «Эвертон» заплатил «Ювентусу» 30 миллионов евро.