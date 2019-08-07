Уотфорд близок к подписанию экс-форварда Арсенала и МЮ

Новости спорта:Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Арсенала Данни Уэлбек в ближайшее время может стать игроком Уотфорда.

По сообщениям BBC Sport, Данни Уэлбек в ближайшее время может стать игроком Уотфорда.

На данный момент 28-летний форвард находится без клуба, после того, как в начале лета покинул Арсенал.

Уотфорд всерьез рассчитывает на англичанина. На данный момент стороны ведут переговоры и улаживают последние детали сделки.

За Арсенал Уэлбек выступал с 2014-го, перейдя тогда из МЮ за 20 млн евро.

В прошедшем сезоне игрок отыграл в 14 матчах за "канониров", в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей. Большую часть сезона футболист пропустил из-за травм.

Недавно Уотфорд отказался продавать Дукуре в Эвертон.