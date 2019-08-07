Месут Озил может перебраться из Арсенала в чемпионат МЛС

Новости спорта:Немецкий атакующий полузащитник Арсенала Месут Озил может продолжить карьеру в Ди Си Юнайтед.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в вашингтонском "Ди Си Юнайтед", сообщают американские источники.

Как отмечается, столичные "черно-красные" попробуют подписать 30-летнего немецкого хавбека в январе, когда в MLS откроется трансферное окно. Ранее сам Озил подчеркивал, что у него нормальные отношения с тренером "канониров и он хочет остаться в команде.

Сегодня "Ноттингем Форест" на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из "Арсенала". Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года. Сумма трансфера не уточняется.

А накануне "Арсенал" объявил о переходе защитника Лорана Косельни в "Бордо". Детали сделки, а также сроки действия контракта французского футболиста с новым клубом также не разглашаются.