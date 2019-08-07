Монако нацелился на лидера атаки Севильи

Новости спорта:Форвард Севильи Виссам Бен Йеддер может стать игроком Монако.

Монако нацелился на приобретение форварда Севильи Виссама Бен Йеддера, сообщает Diario de Sevilla.

Монегаски намерены укрепить атакующую линию этим летом и попытаются приобрести французского форварда. Руководство клуба из Лиги 1 уже предложило нервионцам 20 миллионов евро и полузащитника Рони Лопеша.

Севилья пока не готова принять предложение по 28-летнему игроку и хочет получить за него на 10 млн евро больше.

В минувшем сезоне нападающий провел 54 поединка в составе Севильи, забив 30 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бен-Йеддер также может продолжить карьеру в Китае.