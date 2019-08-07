Монако нацелился на лидера атаки Севильи

Монако нацелился на приобретение форварда Севильи Виссама Бен Йеддера, сообщает Diario de Sevilla.
Монегаски намерены укрепить атакующую линию этим летом и попытаются приобрести французского форварда. Руководство клуба из Лиги 1 уже предложило нервионцам 20 миллионов евро и полузащитника Рони Лопеша.
Севилья пока не готова принять предложение по 28-летнему игроку и хочет получить за него на 10 млн евро больше.
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В минувшем сезоне нападающий провел 54 поединка в составе Севильи, забив 30 голов и совершив 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что Бен-Йеддер также может продолжить карьеру в Китае.