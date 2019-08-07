Официально: Айнтрахт подписал вратаря ПСЖ

Новости спорта:Немецкий голкипер ПСЖ Кевин Трапп стал игроком франкфуртского Айнтрахта.

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Кевина Траппа в «Айнтрахт». Контракт вратаря с франкфуртским клубом рассчитан до 2024 года.

«Клуб благодарит Кевина за мастерство и профессионализм, продемонстрированные во время пребывания в „ПСЖ“, а также желает голкиперу всего наилучшего и достижения поставленных целей», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.

Напомним, Трапп выступал за «Айнтрахт» на правах аренды в минувшем сезоне, а также в период с 2012 по 2015 год. В сезоне-2018/19 за команду из Франкфурта-на-Майне Трапп принял участие в 43 матчах на клубном уровне. 28-летний немецкий голкипер помог своей команде набрать 54 очка и попасть в зону Лиги Европы благодаря седьмому месту в чемпионате.