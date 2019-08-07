Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался

Новости спорта:Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала не намерен переходить в Тоттенхэм.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, нападающий Ювентуса Пауло Дибала не горит желанием покидать Турин и переходить в Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что "бьянконери" и "шпоры" достигли соглашения относительно трансфера футболиста, и лондонцы вступили в переговоры с игроком относительно условий личного контракта.

По данным источника, аргентинец хочет продолжить карьеру в Ювентусе, отклонив ранее предложение от Манчестер Юнайтед.

Также утверждалось, что перехватить Дибалу у Тоттенхэма намерен ПСЖ.