СМИ: Реал предлагает ПСЖ Луку Модрича и 120 млн евро за Неймара

Мадридский Реал предложил ПСЖ 120 миллионов евро и полузащитника Луку Модрича за нападающего Неймара, утверждает Sport.es.
По данным источника, параллельные переговоры с парижанами ведет Барселона, но каталонцам необходимо избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Ранее сообщалось, что мадридцы вновь переключили свое внимание на Неймара после провала переговоров с Манчестер Юнайтед по Полю Погба.
Также утверждалось, что Барселона может и вовсе предложить за бразильца 250 миллионов евро.