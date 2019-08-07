СМИ: Реал предлагает ПСЖ Луку Модрича и 120 млн евро за Неймара

Новости спорта:Мадридский Реал сделал внушительное предложение ПСЖ по бразильскому форварду Неймару.

Мадридский Реал предложил ПСЖ 120 миллионов евро и полузащитника Луку Модрича за нападающего Неймара, утверждает Sport.es.

По данным источника, параллельные переговоры с парижанами ведет Барселона, но каталонцам необходимо избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что мадридцы вновь переключили свое внимание на Неймара после провала переговоров с Манчестер Юнайтед по Полю Погба.

Также утверждалось, что Барселона может и вовсе предложить за бразильца 250 миллионов евро.