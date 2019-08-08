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Сабо: Не вижу, кто будет забивать у Динамо

Сабо: Не вижу, кто будет забивать у Динамо
08:12 Сегодня Телеграф 1927.kiev.ua

Новости спорта:Специалист – о действиях игроков «Динамо» в матче с «Брюгге».

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1).

«Проигрыш 0:1 можно считать за ничью, но динамовцы выглядели очень слабо. С такой игрой нечего идти в Лигу чемпионов. Полузащиты у киевлян вообще не было. Там проиграли все. Единственный момент — выход Беседина, который не был реализован, а так — мы не увидели ничего. Бельгийцы могли забивать три или четыре гола, поэтому киевлянам еще повезло. Не стоит забывать, что бельгийцы продали четырех ключевых игроков и играли достойно.

Проиграть 0:1 для киевлян в этой ситуации — это нормально, но меня удивляет игра отдельных игроков «Динамо». Цыганков был никаким, Буяльский тоже. Эти матчи показывают, что надо добавлять в мастерстве, если мы хотим играть в Лиге чемпионов. Теперь дома нужно обязательно забивать, но я не вижу кто это может сделать.

Если брать таких игроков, как те же Соль и де Пена, то давайте я вам сегодня найду даже пять игроков, которые будут лучше их? Кого мы покупаем?! Кто занимается в «Динамо» трансферами? Они смотрят игроков или нет? На скамейке запасных сидит Цитаишвили — взрывной, быстрый. Он на голову выше де Пены и Соля, но он сидит! За Цыганкова мне было стыдно. Он вышел и если бы я не знал, что это Цыганков, то сказал бы: «Слушайте, кого вы поставили?!». Что с ним происходит? Возможно, зазнался? Не может быть, что не готов. Виктор выходил уже несколько раз на замены после травмы и уже должен набрать форму давно. Цыганков показал, что он — игрок класса Б. Не может капитан так играть — недостаток за недостатком. Он должен показывать класс, — сказал Сабо.

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Ответный матч с «Брюгге» состоится в Киеве во вторник, 13 августа. Начало матча в 20:30. Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет с кем-то из пары «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия). До этого киевляне примут «Шахтер» (10 августа, 17:00) в рамках третьего тура УПЛ.

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УЕФА, Лига Чемпионов, УПЛ, ФК Брюгге, ФК Динамо (Киев).
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