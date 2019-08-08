Скачать
Четверг, 08.08.2019
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА

Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
06:25 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер ФК Заря

Новости спорта:Наставник Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий поединок Лиги Европы против ЦСКА Софии.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник посетил пресс-конференцию перед матчем его команды против "ЦСКА" Софии.

"Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то хотим не нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что завтра нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше. "Заря" хочет выигрывать и добиваться положительных результатов.

Громов? Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться. У нас достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. Русин в том числе.

СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера

Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам. Мне не хотелось попадать на пару "Осиек" - "ЦСКА". Но случилось так, как случилось", - заявил украинский наставник.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник взял на игру против "ЦСКА" 20 футболистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
03 Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
04 Давид Луис отказывается тренироваться с Челси и хочет перейти в Арсенал
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь