Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА

Новости спорта:Наставник Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий поединок Лиги Европы против ЦСКА Софии.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник посетил пресс-конференцию перед матчем его команды против "ЦСКА" Софии.

"Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то хотим не нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что завтра нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше. "Заря" хочет выигрывать и добиваться положительных результатов.

Громов? Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться. У нас достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. Русин в том числе.

Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам. Мне не хотелось попадать на пару "Осиек" - "ЦСКА". Но случилось так, как случилось", - заявил украинский наставник.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник взял на игру против "ЦСКА" 20 футболистов.