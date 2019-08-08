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Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации

Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Заря" и "Мариуполь" сегодня сыграют в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Футболисты луганской "Зари" и "Мариуполя" в четверг, 8 августа, проведут первые матчи третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.

"Заря" сойдется с болгарским ЦСКА на стадионе "Васил Левски" в Софии, а "Мариуполь" на "Черноморце" в Одессе будет принимать голландский клуб АЗ.

20:00 Мариуполь - АЗ Алкмар Футбол 1

20:30 ЦСКА София - Заря УНИАН

Ответные поединки состоятся 15 августа.

"Заря" в случае победы над ЦСКА по сумме двух матчей встретится в раунде плей-офф с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания). ФК "Мариуполь" в свою очередь, если пройдет голландский АЗ, сыграет с лучшей командой пары "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Заря, ЛЕ, ФК Мариуполь.
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