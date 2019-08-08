Лига Европы: расписание всех матчей квалификации 8 августа

Новости спорта:Сегодня состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Футболисты луганской "Зари" и "Мариуполя" в четверг, 8 августа, проведут первые матчи третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.

"Заря" сойдется с болгарским ЦСКА на стадионе "Васил Левски" в Софии, а "Мариуполь" на "Черноморце" в Одессе будет принимать голландский клуб АЗ.

Смотрите расписание всех матчей дня.

Расписание матчей 8 августа (четверг)

Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд

17:00 Астана - Валлетта

18:30 АЕК Ларнака - Гент

19:00 Спарта Прага - Трабзонспор

19:00 Пюник - Вулверхэмптон

19:15 КС Университатя Крайова - АЕК

19:30 Брондбю - Брага

19:45 Вентспилс - Витория Г

20:00 Шериф - АИК

20:00 Нефтчи - Бней Иегуда

20:00 Мальмё - Зриньски

20:00 Хёугесунн - ПСВ Эйндховен

20:00 Мариуполь - АЗ Алкмар Футбол 1

20:00 Тун - Спартак М

20:00 Мольде - Арис

20:30 Маккаби Тель-Авив - Судува

20:30 ЦСКА София - Заря УНИАН

20:30 Локомотив Пловдив - Страсбур

20:30 Фейеноорд - Динамо Тбилиси

20:30 Антверпен - Виктория Пльзень

20:30 Лудогорец - Нью-Сейнтс

20:45 Сараево - БАТЭ

21:00 Мидтьюлланн - Глазго Рейнджерс

21:00 Норрчёпинг - Хапоэль Беэр-Шева

21:00 Ф91 Дюделанж - Нымме Калью

21:00 Риека - Абердин

21:30 Вадуц - Айнтрахт Ф

21:30 Стяуа - Млада-Болеслав

21:30 Аустрия Вена - Аполлон Лимасол

22:00 Торино - Шахтер Солигорск

22:00 Люцерн - Эспаньол

22:00 Партизан Б - Йени Малатьяспор

22:00 Легия - Атромитос

Ответные поединки состоятся 15 августа.