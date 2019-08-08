Лига Европы: расписание всех матчей квалификации 8 августа

Футболисты луганской "Зари" и "Мариуполя" в четверг, 8 августа, проведут первые матчи третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.
"Заря" сойдется с болгарским ЦСКА на стадионе "Васил Левски" в Софии, а "Мариуполь" на "Черноморце" в Одессе будет принимать голландский клуб АЗ.
Смотрите расписание всех матчей дня.
Расписание матчей 8 августа (четверг)
Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд
17:00 Астана - Валлетта
18:30 АЕК Ларнака - Гент
19:00 Спарта Прага - Трабзонспор
19:00 Пюник - Вулверхэмптон
19:15 КС Университатя Крайова - АЕК
19:30 Брондбю - Брага
19:45 Вентспилс - Витория Г
20:00 Шериф - АИК
20:00 Нефтчи - Бней Иегуда
20:00 Мальмё - Зриньски
20:00 Хёугесунн - ПСВ Эйндховен
20:00 Мариуполь - АЗ Алкмар Футбол 1
20:00 Тун - Спартак М
20:00 Мольде - Арис
20:30 Маккаби Тель-Авив - Судува
20:30 ЦСКА София - Заря УНИАН
20:30 Локомотив Пловдив - Страсбур
20:30 Фейеноорд - Динамо Тбилиси
20:30 Антверпен - Виктория Пльзень
20:30 Лудогорец - Нью-Сейнтс
20:45 Сараево - БАТЭ
21:00 Мидтьюлланн - Глазго Рейнджерс
21:00 Норрчёпинг - Хапоэль Беэр-Шева
21:00 Ф91 Дюделанж - Нымме Калью
21:00 Риека - Абердин
21:30 Вадуц - Айнтрахт Ф
21:30 Стяуа - Млада-Болеслав
21:30 Аустрия Вена - Аполлон Лимасол
22:00 Торино - Шахтер Солигорск
22:00 Люцерн - Эспаньол
22:00 Партизан Б - Йени Малатьяспор
22:00 Легия - Атромитос
Ответные поединки состоятся 15 августа.