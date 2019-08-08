Форвард Базеля стал одноклубником Ярмоленко

Новости спорта:Вест Хэм подписал форварда Базеля Альбиана Айети.

После продажи Марко Арнаутовича "молотобойцы" подписали Себастьяна Алле. Казалось, что на этом усиление линии нападения завершилось.

Впрочем, официальный сайт Вест Хэма сообщил, что клуб подписал швейцарского нападающего Альбиана Айети.

Срок действия контракта рассчитан до лета 2023-го года. Английский клуб не разглашает сумму сделки, но портал Transfermarkt оценивает трансфер в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий отыграл 43 поединка за Базель, в которых отметился 21 голом и 11 результативными передачами.