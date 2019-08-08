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Фламенго готов платить Балотелли около 5 млн евро в год

Фламенго готов платить Балотелли около 5 млн евро в год
14:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский форвард Марио Балотелли получит подъемные, а также заплату от 4 до 5 миллионов евро в год во Фламенго.

Ранее руководство бразильского Фламенго подтвердило, что они заинтересованы в подписании Марио Балотелли.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры итальянского форварда с Фламенго идут полным ходом.

Марио Балотелли получит подъемные, а также заплату от 4 до 5 миллионов евро в год. Помимо этого, итальянец перевезет в Бразилию своего брата Энока Барвуаха, который подпишет контракт с бразильской Боавиштой.

Отметим, что латиноамериканская экспансия европейских футболистов эти летом набирает обороты. Де Росси и Хуанфран уже оформили трансферы в Бока Хуниорс и Сан-Паулу соответственно.

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Футбол, Марио Балотелли, ФК Фламенго, Новости футбола.
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