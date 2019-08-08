Кроос рассказал о своем несостоявшемся трансфере в МЮ

Новости спорта:Немецкий хавбек Реала Тони Кроос прокомментировал свой сорвавшийся трансфер в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. Тогда хавбек, выступавший за «Баварию», в итоге перебрался в «Королевский клуб».

«Я знал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной и что Дэвид Мойес полностью поддерживал моё приобретение. Мы с ним встретились и много говорили о планах клуба. В итоге ему удалось меня убедить, и мы устно договорились о трансфере.

Я не из тех, кто думает о том, как всё могло бы произойти. Да, я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Я практически стал их игроком, но в итоге этого не произошло. Могу с уверенностью сказать одну вещь – в «Юнайтед» я бы не выиграл три Лиги чемпионов», — цитирует Крооса Marca со ссылкой на GQ.