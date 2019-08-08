Скачать
Четверг, 08.08.2019
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
Лига Европы: сегодня Заря и Мариуполь сыграют в квалификации
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

В Барселоне объяснили трудности подписания Неймара

В Барселоне объяснили трудности подписания Неймара
17:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы видят проблематичным подписание бразильской звезды.

Барселона по-прежнему открыта к возвращению Неймара и даже сделала крайне привлекательное предложение по бразильцу.

Тем не менее, руководство каталонцев выделило для себя пару главных аспектов сделки, касающихся сложившейся ситуации, сообщает As.

Они убеждены, что Неймар не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне из-за высокой напряженности в коллективе.

Кроме того, руководство "сине-гранатовых" считает, что ПСЖ не хочет продавать игрока Барселоне из-за натянутых отношениях между клубами, а потому предпочтет сделку с Реалом. Парижане все еще надеются на позднее предложение Реала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
02 СМИ: Динамо может возглавить экс-наставник Шахтера
03 Наставник Зари Виктор Скрипник - о матче Лиги Европы против ЦСКА
04 Форвард Динамо Родригес оценил шансы "пройти" Брюгге
05 Дибала отказался покидать Ювентус, трансфер в Тоттенхэм сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь