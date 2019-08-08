В Барселоне объяснили трудности подписания Неймара

Новости спорта:Каталонцы видят проблематичным подписание бразильской звезды.

Барселона по-прежнему открыта к возвращению Неймара и даже сделала крайне привлекательное предложение по бразильцу.

Тем не менее, руководство каталонцев выделило для себя пару главных аспектов сделки, касающихся сложившейся ситуации, сообщает As.

Они убеждены, что Неймар не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне из-за высокой напряженности в коллективе.

Кроме того, руководство "сине-гранатовых" считает, что ПСЖ не хочет продавать игрока Барселоне из-за натянутых отношениях между клубами, а потому предпочтет сделку с Реалом. Парижане все еще надеются на позднее предложение Реала.