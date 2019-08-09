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Хавбек Тоттенхэма Эриксен может перебраться в Атлетико

Хавбек Тоттенхэма Эриксен может перебраться в Атлетико
05:54 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может перебраться в мадридский Атлетико.

"Атлетико" может подписать Эриксена в ближайшее время. Скорее всего, хавбек "шпор" покинет клуб в это трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, "Атлетико" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" о покупке Кристиана Эриксена. Датчанин отказался продлевать контракт с лондонским клубом, поэтому единственным вариантом для "шпор" остается продажа игрока. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

Ранее сообщалась, что на Эриксена претендуют "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

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В минувшем сезоне на счету датчанина 51 матч во всех соревнованиях, в котором он забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.

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ФК Тоттенхэм, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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