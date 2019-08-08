Букмекеры не верят в украинские команды в Лиге Европы

Новости спорта:Сегодня, 8 августа, Заря и Мариуполь сыграют свои первые матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В четверг, 8 августа, футболисты "Мариуполя" будут принимать голландский "АЗ Алкмаар", а луганская "Зоря"сыграет в Болгарии против софицского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

В этих поединках букмекеры отдают предпочтение соперникам украинских клубов.

Так, лидер букмекерского дела - контора William Hill победу мариупольцев оценивает коэффициентом 6,00, ничью - 4,00, успех голландцев - 1,55.

Для подопечных Александра Бабича 3-й квалификационный раунд является дебютным в нынешней еврокубковой кампании, а вот "АЗ Алкмаар" уже провел две игры. Команда прошла шведский "Хеккен" - 0:0 и 3:0.

Встреча состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе и начнется в 20.00. В прямой трансляции матч покажет "Футбол 1".

Поединок ЦСКА - "Заря" пройдет в четверг на стадионе "Васил Левски" в Софии. Игру, которая начнется в 20.30, будет транслировать телеканал Униан.

Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде отбора Лиги Европы обыграли черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0), а болгарская команда начинала раундом ранее. "Армейцы" прошли "Титоград" из Черногории (4:0 и 0:0), после чего справились с хорватским "Осиеком" (1:0 и 1:1, в дополнительное время),

Контолра William Hill так оценила шансы соперников: победа ЦСКА - 2,20, ничья - 2,90, победа "Зари" - 3,30.