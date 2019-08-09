Скачать
Пятница, 09.08.2019
Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Мата: Сульшер делает ставку на молодежь, но ценит и меня

Мата: Сульшер делает ставку на молодежь, но ценит и меня
05:50 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата пообщался с журналистами накануне матча АПЛ против Челси.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата дал интервью официальному сайту команды накануне матча с «Челси» в АПЛ.

«Сульшер делает ставку на молодых футболистов, но ценит и меня. Это была еще одна причина продлить контракт. Играть на «Олд Траффорд» каждые две недели или 10 дней - это потрясающее ощущение. В своей футбольной карьере я могу гордиться тем, что много лет играл за такой клуб как «Манчестер Юнайтед». Есть множество причин, по которым я подписал новый контракт, но играть и носить эту футболку на «Олд Траффорд», вероятно, самая большая из них.

Я рад, что Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси». В прошлом сезоне он отлично поработал с «Дерби». Очевидно, «Челси» - это его дом, я думаю, что он этого заслуживает, и я рад, что он тренирует большой клуб. Я уверен, что он к этому готов. Он мой друг, и я желаю ему всего самого хорошего, но, разумеется, не в игре первого тура.

Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира

Это будет задача не из легких в первой же игре сезона сыграть против «Челси», который строит новый проект, который возглавляет новый тренер, у которого произошли некоторые изменения в составе, но все равно будет здорово начинать именно так. Я помню, что нам попадались сложные соперники на старте и в другие сезоны, когда, например, мы играли в гостях у «Тоттенхэма», были и другие большие команды, но в итоге тебе все равно придется играть против всех», - сказал Мата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Хуан Мата, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
02 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
03 Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл
04 Лига Европы: Астана крупно разгромила Валлетту
05 СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь