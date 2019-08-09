Мата: Сульшер делает ставку на молодежь, но ценит и меня

Новости спорта:Испанский атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата пообщался с журналистами накануне матча АПЛ против Челси.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата дал интервью официальному сайту команды накануне матча с «Челси» в АПЛ.

«Сульшер делает ставку на молодых футболистов, но ценит и меня. Это была еще одна причина продлить контракт. Играть на «Олд Траффорд» каждые две недели или 10 дней - это потрясающее ощущение. В своей футбольной карьере я могу гордиться тем, что много лет играл за такой клуб как «Манчестер Юнайтед». Есть множество причин, по которым я подписал новый контракт, но играть и носить эту футболку на «Олд Траффорд», вероятно, самая большая из них.

Я рад, что Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси». В прошлом сезоне он отлично поработал с «Дерби». Очевидно, «Челси» - это его дом, я думаю, что он этого заслуживает, и я рад, что он тренирует большой клуб. Я уверен, что он к этому готов. Он мой друг, и я желаю ему всего самого хорошего, но, разумеется, не в игре первого тура.

Это будет задача не из легких в первой же игре сезона сыграть против «Челси», который строит новый проект, который возглавляет новый тренер, у которого произошли некоторые изменения в составе, но все равно будет здорово начинать именно так. Я помню, что нам попадались сложные соперники на старте и в другие сезоны, когда, например, мы играли в гостях у «Тоттенхэма», были и другие большие команды, но в итоге тебе все равно придется играть против всех», - сказал Мата.