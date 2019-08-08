ЦСКА (София) - Заря: стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня луганская Заря проведет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сыграв на выезде против софийского ЦСКА.
Заря: Шевченко — Тымчик Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко — Кочергин, Иванисеня, Лунев — Юрченко, Будковский, Хомченовский.
Запасные: Арвеладзе, Василь, Кабаев, Каменюка, Леднев, Русин, Чеберко.
ЦСКА София: Черняускис — Занев, Томас, Альбентоса — Жеферсон, Малинов, Бикель, Туритсов — Эвандро, Родригеш, Соу.
Запасные: Антов, Бусатто, Гарей, Галабов, Соломон, Ватт, Фаббрини.