Лига Европы: Гол Яремчука не помог Генту обыграть АЕК

Новости спорта:Бельгийский Гент сыграл вничью против АЕКа в первом матче квалификации Лиги Европы.

Роман Яремчук снова забивает за "Гент" - на этот раз в еврокубковом матче против АЕКа из Ларнаки. Правда, этот мяч не принес победы - на 88-й минуте Тричковски сумел сравнять счет. Но и 1:1 - весьма достойный счет для гостевого поединка.

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд.

"АЕК Ларнака" - "Гент" 1:1

Голы: Яремчук, 26 (0:1); Тричковски, 88 (1:1)

"АЕК Ларнака": Тоньо Рамирес; Труйолс (Рауль Руис, 48); Микел; Мойсов; Касес; Састре; Хевел; Акоран Баррера (Толемесс, 82); Тричковски; Янну А.; Тете Ч. (Ассубре, 71)

"Гент": Камински; Асаре; Лустиг; Нгаду-Нгаджи; Пластун; Оджиджа-Офоэ; Овусу Э.; Дежагере (Верстраэт Л., 57); Кубо Юя (Кастро-Монтес, 78); Давид Дж.; Яремчук (Депуатр, 63)

Предупреждения: Тете Ч., 33; Акоран Баррера, 80; Рауль Руис, 90 - Дежагере, 28; Верстраэт Л., 82