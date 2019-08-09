ЦСКА София - Заря: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Подопечные Скрипника сыграли вничью с болгарским клубом.

В четверг, 8 августа, состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором болгарский ЦСКА принимал луганскую Зарю.

Счет в матче был открыт хозяевами поля, однако в концовке первого тайма защитник ЦСКА сыграл рукой в штрафной, и судья назначил пенальти.

Владлен Юрченко успешно реализовал одиннадцатиметровый, тем самым забив дебютный гол в футболке Зари и установив окончательный счет матча.

Таким образом, все решится в ответном поединке, который состоится 15 августа в Запорожье.

ЦСКА София - Заря 1:1

Голы: Эвардо, 13 — Юрченко (пен.), 45.

ЦСКА София: Черняускас — Занев, Томас, Альбентоса — Жеферсон (Соломон, 77), Малинов, Бикель, Туритсов (Фаббрини, 63) — Эвандро (Кэри, 83), Родригеш, Соу.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханни, Михайличенко — Кочергин, Иванисеня (Арвеладзе), Лунев (Леднев, 66)— Юрченко (Русин, 66), Будковский, Хомченовский.