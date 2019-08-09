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Скрипник: Нужно улучшать игру в обороне

Скрипник: Нужно улучшать игру в обороне
09:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Наставник остался доволен результатом, но недоволен игрой в защите.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал результативную выездную ничью своей команды против софийского ЦСКА в рамках первого матча квалификации Лиги Европы.

"Очень хороший стадион, очень хорошая поддержка. Знали, что так будет. Понравилась игра. Обе команды играли на победу. Как вчера я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот. Сегодня закончился первый тайм. Второй будет в Запорожье", — приводит слова тренера пресс-служба луганчан.

"Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы не исключение. Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне. Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наши старания переросли в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье".

ЦСКА София - Заря: обзор матча Лиги Европы (Видео)

"ЦСКА? Это мощная команда с индивидуально сильными игроками. Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется. Давление трибун, команды, индивидуально сильных футболистов – это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба".

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ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола.
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