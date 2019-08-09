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Форвард АЗ: Мариуполь - хорошая команда

Форвард АЗ: Мариуполь - хорошая команда
13:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: АЗ

Новости спорта:Игрок также отмели умение команды Бабича играть на контратаках.

Исландский форвард АЗ Алкмаар Альберт Гудмундссон прокомментировал первый матч квалификации ЛЕ против Мариуполя (0:0). Нападающий похвалил украинский клуб и не стал заявлять, что в ответной игре голландцам будет легче.

«Думаю, что Мариуполь – хорошая команда, которая умеет «взрываться». Они могут играть компактно. Матч выдался тяжелым, но мы должны завершить начатое в домашнем матче», — цитирует исландца Football.ua.

«Мы не особо много знали об этой команде. Но мы точно знали, что у них отличные игроки – это действительно так. Они отлично играют на контратаках. Мы же сумели отзащищаться от этих контратак.

Может нам будет легче в ответной игре, может, не будет. В Лиге Европы легко не бывает, потому я ожидаю сложного матча и надеюсь, что мы победим».

Защитник Мариуполя: АЗ в 3 раза быстрее добрался в Одессу

Главный тренер АЗ Арне Слот отметил игру Мариуполя в обороне, а защитник голландцев Рон Влаар раскритиковал украинский клуб за стиль игры.

Ответный матч между Мариуполем и АЗ состоится в следующий четверг, 15 августа, в Алкмаре. Перед этим Мариуполь в чемпионате Украины сыграет с Карпатами во Львове 11 августа.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, АЗ Алкмаар, Альберт Гудмундссон.
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