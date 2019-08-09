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СМИ: у Реала нет предложений по Бэйлу

СМИ: у Реала нет предложений по Бэйлу
13:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Гарет Бэйл не имеет предложений об уходе из мадридского клуба.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл не имеет предложений об уходе из мадридского клуба, сообщает EsRadio в твиттере.

Журналист Серхио Валентин информирует, что во время летнего трансферного окна интерес к валлийцу проявлял лишь Тоттенхэм.

Также Гарет Бэйл был близок к уходу из Реала в китайский Цзянсу Сунин и даже отправится в Китай, но сделка сорвалась из-за семьи игрока.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет Бэйл покинет Реал как можно скорее. Агент игрока дал не менее резкий ответ, назвав Зидана «позорищем», который не уважает заслуги Бэйла перед мадридским клубом.

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В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах Реала во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 6 результативных передач.

Новый сезон мадридцы начнут 17 августа матчем против Сельты.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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