Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19 (Видео)

Новости спорта:При голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Лучшим стал гол Месси в ворота Ливерпуля, забитый со штрафного удара на Камп Ноу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Поздравляем Лео Месси! Его гол со штрафного в ворота "Ливерпуля" признан Лучшим в сезоне!#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yPN1Lu3k1S — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2019

При голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.