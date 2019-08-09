Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19 (Видео)

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов сезона-2018/19.
Лучшим стал гол Месси в ворота Ливерпуля, забитый со штрафного удара на Камп Ноу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Поздравляем Лео Месси!
Его гол со штрафного в ворота "Ливерпуля" признан Лучшим в сезоне!#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yPN1Lu3k1S
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2019
При голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.