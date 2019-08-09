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Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча

Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча
16:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер U-21 одержал победу над своими ровесниками из Динамо со счетом 2:1 в матче молодежного первенства Украины.

Даниил Сухоручко вывел киевлян вперед в начале второго тайма, но "оранжево-черные" вырвали победу благодаря автоголу Данила Скорко и голу Валерия Бондаря.

Динамо U-21 – Шахтер U-21 1:2

Голы: Сухоручко, 53 – Скорко 73, (автогол), Бондаренко, 86

Динамо U-21: Бущан, Попов, Сидклей, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 68), Билошевский (К), Андриевский (Надольский, 46), Скорко (Дмитрук, 76).

Шахтер U-21: Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив (К), Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Борячук (Судаков, 90+3), Бондаренко (Муравский, 90+1), Фернандо (Холод, 84).

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Футбол, Видео, Новости футбола, Динамо U-21 – Шахтер U-21.
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