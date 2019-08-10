Алиссон пропустит Суперкубок Англии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после окончания поединка первого тура против Норвича (4:1) прокомментировал ситуацию вокруг травмы Алиссона Беккера.
Напомним, что бразильский голкипер повредился при попытке выбить мяч под занавес первого тайма.
"У Алиссона травма икроножной мышцы. Скоро увидим, насколько все серьезно. У него не получилось играть дальше, а такое никогда не было хорошим знаком. В среду он не сыграет", - приводит слова немца пресс-служба "красных".
Отметим, что Ливерпуль с Челси поборются за Суперкубок Европы 14 августа.