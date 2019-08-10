Алиссон пропустит Суперкубок Англии

Новости спорта:В среду, 14 августа, Ливерпуль сыграет с Челси в матче за Суперкубок Европы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после окончания поединка первого тура против Норвича (4:1) прокомментировал ситуацию вокруг травмы Алиссона Беккера.

Напомним, что бразильский голкипер повредился при попытке выбить мяч под занавес первого тайма.

"У Алиссона травма икроножной мышцы. Скоро увидим, насколько все серьезно. У него не получилось играть дальше, а такое никогда не было хорошим знаком. В среду он не сыграет", - приводит слова немца пресс-служба "красных".

Отметим, что Ливерпуль с Челси поборются за Суперкубок Европы 14 августа.