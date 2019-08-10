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Суббота, 10.08.2019
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Руни могут запретить выступать под 32-м номером: подробности

Руни могут запретить выступать под 32-м номером: подробности
14:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Федерация футбола Англии (FA) может запретить нападающему Уэйну Руни выступать за "Дерби Каунти" под 32-м номером.

Как сообщает The Telegraph, в FA подозревают, что к выбору номера причастна букмекерская компания 32Red, которая таким образом желает прорекламировать себя.

По правилам FA ни один отдельный рекламный элемент на футболке не может превышать площадь в 100 квадратных сантиметров. Если число 32 на спине Руни будет признано рекламой, то ему придётся сменить номер.

33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера. Англичанин будет получать в "Дерби Каунти" £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.), и в общей сложности за 18 месяцев заработает £ 8 млн. В "Ди-Си Юнайтед" Руни зарабатывает в год £ 2,2 млн.

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Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни.
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