Монако сокрушительно проиграл Лиону на старте чемпионата Франции (Видео)

Новости спорта:В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3.

Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II". Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Мусса Дембеле, которому ассистировал Бертран Траоре. На 30-й минуте монегаски остались вдесятером из-за удаления Сеска Фабрегаса. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Мемфис Депай с паса Тьяго Мендеса. В концовке матча счёт до крупного довёл Лука Тусар.

Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мендес.