Рибери может перейти в голландский клуб

Новости спорта:В французе заинтересован главный тренер голландцев.

Экс-полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Франции Франк Рибери может продолжить карьеру в ПСВ. Об этом сообщает Sport Bild.

"ПСВ заинтересовано в подписании Рибери. Главный тренер клуба Марк ван Боммел, который хорошо знает Рибереи, лично хочет видеть француза в составе клуба", - сообщает источник.

Рибери принял решение покинуть мюнхенскую Баварию по окончанию минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Рибери может завершить свою футбольную карьеру. Недавно француз отказал Монако и может переехать в Катар.