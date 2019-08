Вест Хэм - Манчестер Сити: составы команд на матч

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в старте на матч 1-го тура АПЛ против Вест Хэма.

Стоит отметить, что украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко остался в запасе на данный поединок.

Your first #mancity line-up of the 2019/20 @premierleague season!

XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Silva (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus

Subs | Bravo, Gundogan, Aguero, Bernardo, Cancelo, Otamendi, Foden

— Manchester City (@ManCity) 10 августа 2019 г.