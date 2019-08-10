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Икарди готов покинуть Интер

Икарди готов покинуть Интер
14:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мауро Икарди изменил решение и теперь готов покинуть команду.

После приобретения «Интером» нападающего Ромелу Лукаку форвард Мауро Икарди изменил решение и теперь готов покинуть команду, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Икарди может отказаться от перехода в другой клуб из-за беременности жены и его агента Ванды Нары. После этого в прессе появилась информация, что руководство «Интера» пригрозило аргентинцу не выпускать его на поле до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года.

В услугах Мауро заинтересованы «Рома», «Наполи» и «Ювентус». Форвард хочет присоединиться к клубу из Турина. В это летнее трансферное окно он уже отклонил предложения римлян и неаполитанцев.

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В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

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ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Серия А, АПЛ, Мауро Икарди.
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