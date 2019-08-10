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Динамо - Шахтер: стартовые составы команд

Динамо - Шахтер: стартовые составы команд
16:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В центральном матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся два отечественных гранда.

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером".

Стали известны составы на матч 3-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером".

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук (к), де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригес.

Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андиевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон (к), Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пихаленок, Хочолава, Маркос Антонио, Денттиньо, Тете, Бланко-Лещук.

Игра начнется в 17:00.

Мораес выйдет на матч Динамо - Шахтер в особенных бутсах

Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Это будет 92-й очный матч между соперниками за время независимости Украины. Минимальное преимущество в личных играх удерживает "Шахтер" - у "горняков" 33 победы против 32 "викторий" у киевлян. Еще 26 матчей завершились вничью.

В первых двух турах будущие соперники одержали по две победы. С 6 набранными очками они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. Стопроцентный показатель набранных очков также имеет дебютант высшего дивизиона "Колос" из Ковалевки.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, ФК Динамо (Киев).
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