Паулу Фонсека рассказал о трансферных планах Ромы

Новости спорта:Римский клуб намерен приобрести центрального защитника.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о трансферных целях "волков" в летнее межсезонье. По словам португальского специалиста, римский клуб намерен осуществить трансфер центрального защитника.

Что касается возможного перехода форварда Интера Мауро Икарди, которого в последнее время связывают с Ромой, Фонсека ничего конкретного не сказал.

"Джеко по-прежнему является нашим игроком. Я полностью на него рассчитываю и не отвлекаюсь на трансферные слухи.

Икарди является отличным футболистом, но об игроках из других клубов я не говорю.

В данный момент мы работаем над срочным приобретением еще одного центрального защитника, поскольку у нас их всего три", – приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Рома ведет переговоры с Манчестер Юнайтед касательно аренды Алексиса Санчеса.