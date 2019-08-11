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Паулу Фонсека рассказал о трансферных планах Ромы

Паулу Фонсека рассказал о трансферных планах Ромы
00:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Римский клуб намерен приобрести центрального защитника.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о трансферных целях "волков" в летнее межсезонье. По словам португальского специалиста, римский клуб намерен осуществить трансфер центрального защитника.

Что касается возможного перехода форварда Интера Мауро Икарди, которого в последнее время связывают с Ромой, Фонсека ничего конкретного не сказал.

"Джеко по-прежнему является нашим игроком. Я полностью на него рассчитываю и не отвлекаюсь на трансферные слухи.

Икарди является отличным футболистом, но об игроках из других клубов я не говорю.

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В данный момент мы работаем над срочным приобретением еще одного центрального защитника, поскольку у нас их всего три", – приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Рома ведет переговоры с Манчестер Юнайтед касательно аренды Алексиса Санчеса.

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ФК Рома, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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