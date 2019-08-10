Хацкевич: Шахтер сейчас свежее, для Динамо самый главный матч – против Брюгге

Новости спорта:Главный тренер Динамо настроен на поединок Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:2).

Белорусский специалист похвалил своих футболистов за старание и настраивается на ответный матч Лиги чемпионов с бельгийским Брюгге.

"Шахтер сейчас свежее. У них идет недельный цикл, у нас меньше дней на восстановление, плотный календарь. В первом тайме мы очень низко садились.

У нас был момент во втором матче при счете 1:1, не забили, но индивидуальное мастерство Марлоса сыграло свою роль. Но это только начало чемпионата. Президент поддержал команду после матча, ребята старались.

Самый главный матч – против Брюгге во вторник, все это понимают", - сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча.

Ответный матч Динамо – Брюгге состоится в Киеве во вторник, 13 августа. Начало встречи в 20:30. В первом матче Динамо уступило бельгийцам со счетом 0:1.