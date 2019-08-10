Милевский забил гол и отпраздновал его в стиле Реброва-Роналду (Видео)

Новости спорта:Украинский форвард продемонстрировал отличное голевое чутье.

Украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский принес своей команде победу в матче против Днепра, который проходил в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси.

Опытный форвард вышел на поле с первых минут встречи и уже в начале первого тайма вывел Динамо-Брест вперед, успешно замкнув прострел партнера по команде.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 20 матчах за Динамо-Брест, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, ранее Артем Милевский опроверг слухи, что он приходил на тренировки в состоянии алкогольного опьянения.