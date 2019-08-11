Болельщики Атлетико собрали деньги на памятник Арагонесу

Новости спорта:Легенда "матрасников" Луис Арагонес скончался в 2014 году от лейкемии в возрасте 75 лет.

Около стадиона Ванда Метрополитано, который является домашней ареной мадридского Атлетико, появится памятник легендарному экс-футболисту и тренеру "матрасников" Луису Арагонесу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, болельщики Атлетико собрали порядка 130 тысяч евро на установку бронзовой статуи. Сообщается, что данную идею поддержало больше семи тысяч людей.

Что касается средств, которые останутся после установки памятника, то они будут пожертвованы в Национальную ассоциацию борьбы с раком.

Луис Арагонес скончался в 2014 году от лейкемии в возрасте 75 лет. Испанец провел 10 лет в Атлетико в качестве футболиста, а также неоднократно возглавлял основную команду "матрасников".