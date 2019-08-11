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Барселона не намерена платить за Неймара

Барселона не намерена платить за Неймара
10:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство каталонский Барселоны продолжает вести переговоры о приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

На этом этапе сине-гранатовые готовы отдать за 27-летнего бразильца только футболистов команды, без какой-либо денежной компенсации, сообщает Marca.

"Барселона" намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.

В "Барселоне" считают, что форвард останется в "ПСЖ" этим летом. При этом сине-гранатовые не беспокоятся, что их бывшего игрока может перехватить мадридский "Реал".

Ранее стало известно, что "ПСЖ" хочет получить за Неймара от "Барселоны" вингера Филиппе Коутиньо, защитника Нелсона Семеду и € 50 млн.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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