Погба пообещал Сульшеру не создавать проблемы внутри команды

Новости спорта:Французский хавбек Поль Погба пообещал Уле-Гуннару Сульшеру не создавать проблемы в раздевалке Манчестер Юнайтед.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал гарантии главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру, что не будет создавать проблемы в раздевалке в нынешнем сезоне сезоне, сообщает Mirror.

Этим летом Погба не скрывал, что хотел покинуть «Манчестер Юнайтед». На француза претендовали мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но ни один из клубов не смог удовлетворить финансовые запросы «красных дьяволов».

Сульшер провёл несколько откровенных разговоров с Полем относительно его ситуации. Главный тренер волновался, что 26-летний игрок может негативно повлиять на атмосферу в команде из-за сорвавшегося трансфера.

Погба заверил норвежского специалиста, что будет полностью привержен «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Хавбек сказал также, что уважает решение клуба не продавать его «Реалу» или «Ювентусу».

По информации источника, теперь Уле-Гуннар будет рассматривать Поля в качестве серьёзного кандидата на капитанскую повязку. При этом основным капитаном команды останется защитник Эшли Янг.