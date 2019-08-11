Ван де Бек - о переходе в Реал: Переговоры продолжаются

Новости спорта:Хавбек амстердамского Аякса Донни ван де Бек поделился своим мнением о вероятном переходе в Реал Мадрид.

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек прокомментировал свой потенциальный трансфер в мадридский "Реал".

"Переговоры продолжаются. Я надеюсь, что все решится как можно скорее.

Сейчас решается мое будущее, не буду отрицать. Но сейчас могу лишь сказать, что я сосредоточен на игре с ПАОКом во вторник", – цитирует ван де Бека El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что "Реал" перешел к кандидатуре ван де Бека после провала в переговорах с МЮ по трансферу Поля Погба.

Ожидается, что 22-летний голландец обойдется королевскому клубу в 55 миллионов евро.