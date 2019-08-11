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Вердер объявил о переходе защитника Боруссии Д

Вердер объявил о переходе защитника Боруссии Д
14:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер ФК Вердер

Новости спорта:Защитник Боруссии Дортмунд Омер Топрак перебрался в бременский Вердер.

Вердер арендовал защитника Боруссии Д Омера Топрака. 30-летний центрбек будет играть за "музыкантов" в течение сезона 2019/20 и выбрал 21-номер, информирует официальный сайт бременцев.

В следующем году Вердер получит право выкупа игрока, который в сезоне 2018/19 сыграл лишь 14 матчей (из них 9 – в Бундеслиге). Также в его активе 27 поединков за национальную сборную Турции.

Напомним, Топрак перебрался в Боруссию 2 года назад из Байера за 12 млн евро. В составе "фармацевтов" и "шмелей" играл как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.

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К слову, в сезоне 2018/19 Вердер занял 8 место в чемпионате Германии.

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ФК Боруссия Д, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола, Чемпионат Германии, Омер Топрак.
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