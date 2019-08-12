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Хавбек Ганновера Уоллес близок к переходу в Серию А

Хавбек Ганновера Уоллес близок к переходу в Серию А
01:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Удинезе в шаге от подписания хавбека немецкого Ганновера Уоллеса.

Полузащитник Ганновера Уоллес станет игроком Удинезе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Опорный хавбек уже прибыл в расположение "зебр" для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ожидается, что итальянский клуб объявит о приобретении бразильца в понедельник.

Уоллес выступал в составе Ганновера с лета прошлого года, перейдя из Гамбурга за 6 млн евро. В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Удинезе подписал нападающего Илью Несторовски.

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ФК Удинезе, ФК Ганновер 96, Футбол, Новости футбола.
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