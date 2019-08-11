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Чемпионат УПЛ: Десна побеждает Днепр-1, Заря бьет Колос

Чемпионат УПЛ: Десна побеждает Днепр-1, Заря бьет Колос
19:37 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер ФК Заря

Новости спорта:Луганская Заря и черниговская Десна одержали гостевые победы над новичками УПЛ Колосом и Днепром-1.

Феноменальный дебют арендованного у киевского Динамо Назария Русина, вместе с прицельным дальним ударом Леднева, обеспечили три очка подопечным Виктора Скрипника в поединке против Колоса.

Колос — Заря 1:3

Голы: Костышин, 34 — Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46

Колос: Яшков — Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов — Задоя — Морозко, Милько, Костышин (Демченко, 46) — Лысенко (Кожушко, 76), Нехтий (Антюх, 60).

Заря: Шевченко — Каменюка (Тымчик, 60), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72) — Кочергин, Иванисеня — Кабаев (Арвеладзе, 83), Леднев, Хомченовский — Русин.

Предупреждения: Задоя, Милько, Морозко, Зозуля — Леднев.

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В параллельном поединке Десна встречалась с еще одним новичком УПЛ Днепром-1 и добыла минимальную гостевую победу. Единственный гол в игре забил Филиппов на 67 минуте поединка.

Днепр-1 — Десна 0:1

Гол: Филиппов, 67.

Днепр-1: Клищук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Вакулко (Кулиш, 71), Когут — Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Коркишко (Кобахидзе, 60) — Супряга.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой — А. Фаворов, Огиря — Кузик (Картушов, 61), Филиппов, Калитвинцев (Конопля, 86) — Дегтярев (Ермаков, 77).

Предупреждения: Сафронов, Коркишко, Вакулко, Кобахидзе — Калитвинцев, Дегтярев.

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ФК Заря, Футбол, ФК Десна, Новости футбола, ФК Колос, СК Днепр-1.
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