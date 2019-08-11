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АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"

АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
20:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед не оставил ни единого шанса лондонскому Челси в первом туре АПЛ.

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый счёт матча — 3:0.

Манчестер Юнайтед - Челси 4:0

Голы: Рэшфорд (18, 67), Марсьяль (65), Джеймс (81) 

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминeй, Погба – Перейра, Лингард, Марсьяль – Рашфорд

Запасные: Ромеро, Гринвуд, Джеймс, Мата, Матич, Туанзебе, Янг

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Жоржиньо, Ковачич – Педро, Баркли, Маунт – Абрахам

Запасные: Кабальеро, Алонсо, Жиру, Канте, Кенеди, Пулишич, Томори

Дебют разгрому синих положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол на нём же со стороны Курта Зума. На 65-й минуте Антони Марсьяль с передачи Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Ещё через две минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Поль Погба. Точку во встрече на 81-й минуте поставил Даниэль Джеймс.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 19 августа. «Челси» днём ранее дома встретится с «Лестер Сити».

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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