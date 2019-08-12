Милан нацелился на лидера Айнтрахта

Новости спорта:Милан заинтересован в трансфере полузащитника Айнтрахта Анте Ребича.

Милан заинтересован в трансфере полузащитника Айнтрахта Анте Ребича, сообщает Tuttosport.

По информации источника, Милан смирился с тем, что ему не удалось подписать хавбека Атлетико Анхеля Корреа. Теперь россонери переключили свое внимание на Ребича, трансфер которого может ориентировочно обойтись в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Анте Ребичу проявляют Интер, Бавария и Атлетико.

В прошлом сезоне 25-летний Ребич отыграл за Айнтрахт 39 поединков во всех турнирах, и забил 10 мячей. Хорват помог клубу добраться до полуфинала Лиги Европы, а также финишировать на 7-й позиции в Бундеслиге.

В это межсезонье Милан официально объявил о трансферах полузащитника Эмполи Исмаэля Беннасера и нападающего Лилля Рафаэля Леау. Также нынешним летом клуб подписал защитника Реала Тео Эрнандеса, хавбека Эмполи Раде Крунича, а также защитника Фламенго Лео Дуарте.

Официально новый сезон Милан откроет 25 августа, когда на выезде в стартовом туре Серии А будет противостоять Удинезе.