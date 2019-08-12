Лукаку сделал покер в дебютном матче за Интер

Новичок миланского Интера Ромелу Лукаку ударно сыграл в первом спарринге за нерадзурри, забив сразу 4 гола в матче с Виртус Бергамо из четвертого дивизиона Италии.
Всего Интер забил 8 безответных мячей в ворота соперников. Еще по дублю в составе команды Антонио Конте сделали Матиас Весино и Себастьяно Эспозито.
Напомним, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел в Интер из МЮ за 80 миллионов евро и выступает под 9-м номером, который ранее принадлежал Мауро Икарди.
В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, на его счету 15 голов и 1 результативная передача.
В первом туре чемпионата Италии Интер сыграет дома против Лечче, 26 августа.