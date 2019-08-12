Лукаку сделал покер в дебютном матче за Интер

Новости спорта:Ромелу Лукаку ударно сыграл в первом спарринге за нерадзурри.

Новичок миланского Интера Ромелу Лукаку ударно сыграл в первом спарринге за нерадзурри, забив сразу 4 гола в матче с Виртус Бергамо из четвертого дивизиона Италии.

Всего Интер забил 8 безответных мячей в ворота соперников. Еще по дублю в составе команды Антонио Конте сделали Матиас Весино и Себастьяно Эспозито.

Напомним, что бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел в Интер из МЮ за 80 миллионов евро и выступает под 9-м номером, который ранее принадлежал Мауро Икарди.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, на его счету 15 голов и 1 результативная передача.

В первом туре чемпионата Италии Интер сыграет дома против Лечче, 26 августа.